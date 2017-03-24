Satın alma ve birleşmelerde ihracatçı şirketler öne çıkacak
2006 yılında New York ve Londra’da yatırım bankacılığı tecrübesine sahip Ömer Ünsal tarafından kurulan Odin Financial Advisor, Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu’da stratejik ve özel sermaye fon müşterilerine şirket birleştirme ve satın alma danışmanlığı yapan bir yatırım bankası.
Şirket aynı zamanda bilanço yapılandırma ve banka finansmanı sağlama alanlarında danışmanlık hizmetleri ve sermaye yaratma çözümleri sunuyor. 2009 yılında daha aktif bir şekilde çalışmaya başlayan Odin Financial Advisor, bugüne kadar 27 satın alma ve birleşme işlemine danışmanlık yaptı.
Bu işlemlerin hacmi ise 4 milyar dolara ulaştı. Ömer Ünsal ile bir araya gelerek şirket planlarını ve önümüzdeki süreçte beklenen satın alma ve birleşme işlemlerini konuştuk.
Son dönemde gerçekleşen Mondi Tire Kutsan, Eczacıbaşı Menkul Değerler, İyzico, Hepsiburada.com’un bir bölümünün Abraaj Group’a satışı, Yem Fuarcılık’ın ITE Group satış işlemleri gibi işlemlerde danışmanlık yaptıklarını söyleyen Ömer Ünsal, özellikle ambalaj sektöründe yabancıların ilgisine dikkat çekiyor. Şu anda da bir ambalaj şirketinin yabancılara satışı üzerine çalıştıklarını ifade ediyor.
Önümüzdeki süreçte ihracat avantajı olan şirketlerin birleşme ve satın alma işlemlerinde ön plana çıkacağını söyleyen Ünsal, bu açıdan ambalaj ve otomotiv yan sanayi gibi sektörlere işaret ediyor.
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