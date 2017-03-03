Satın alma yaparsak ilk beşe girebiliriz
Sigorta sektörü, son yıllarda trafik sigortaları kaynaklı milyarlarca liralık ‘teknik zarar’ yazdı. Oluşan teknik zararlar nedeniyle bazı yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’den çıkmak istedikleri söylendi.
Bu söylemler karşılık buldu ve geçen yıl yasal düzenleme yapıldı. Sonuçta, sektörün bilançosunda iyileşme başladı. Sektör geçen yıl hayat dışı prim üretiminde yüzde 29,8 büyümeyle 34,4 milyar TL büyüklüğe ulaştı.
Sektörün 154 yıllık geçmişiyle Türkiye’deki en eski temsilcisi olan Generali Sigorta, 2014 yılından itibaren yeni bir oluşum içine girerek özellikle online kanallara yaptığı yatırımlarla dikkat çekti.
Generali Sigorta’da internet sitesi üzerinden kasko ve trafikte bir dakikada teklif alınıp üç dakikada poliçe satın alınabiliyor. Buradaki ürünlere iki yeni ürün daha eklenecek.
2016 yılını 196,3 milyon TL prim üretimiyle tamamlayan Generali Sigorta’nın genel müdürü Mine
Ayhan ile şirketin yeni vizyonunu ve hedeflerini konuştuk. Ayhan’ın söylediklerini ana başlıklar halinde aktarıyoruz.
• Yaptığımız çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. 2016 yılında internet sigortacılığı üzerinden trafik ve kaskodaki işlemlerin yüzde 30’unu gerçekleştirdik. 500 acentemiz var. Online projeye başlamadan önce acentelere yönelik ‘yeni jenerasyon acente’ başlığıyla çalışmalar yürüttük. Onlara özel internet platformları kurduk. Generali, nesnelerin interneti teknolojisini (IoT) başta Avrupa olmak üzere kullanıyor. Generali giyilebilir teknoloji, araba ve ev telematiğini faaliyet gösterdiği pek çok ülkede uygulamaya başladı. Bu teknolojiler müşteriye özel sigorta çözümlerinin sunulmasını sağlarken risklere karşı daha uygun fiyat politikası geliştirilmesini mümkün kılıyor. Bu ürünleri Türkiye’ye de getireceğiz.
• Dijital kanalla ilgili uzun vadeli, 10 yıllık bir hedefimiz var. Çoklu dağıtım kanallarının etkisiyle prim üretimimizi, pazar payımızı artıracağız. Generali olarak satın almalar konusuna da sıcağız. Geçmişte Yapı Kredi Sigorta ile satış sürecinde ilgilenmiştik ama olmamıştı. Bugün Generali Türkiye’de organik büyümenin yanında inorganik büyüme de yapılabilir. Hedefimiz 2023’te Türkiye’de ilk 10 sigorta şirketinden biri olmak. Bunun için yüzde 3’lük pazar payı yeterli oluyor. Belli durumlarda ilk beşi de zorlayabiliriz. Marka bilinirliliğimiz konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz.
• Prim üretimimizin yarısı trafik ve kaskodan geliyor. Son dönemde kritik hastalıklarla birlikte sağlığa girdik. Var olan ürünlerimize daha hızlı ulaşılması için DASK’ı da telefondan satın alınır hale getiriyoruz. Seyahat sigortalarında da çalışmalarımız başladı.
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