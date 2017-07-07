Saxo Capital de kapılarını kapatıyor
Türkiye’de forex piyasası, yasal düzenlemelerle birlikte kan kaybetmeye devam ediyor. SPK, 10 Şubat’ta yayınladığı tebliğle forex işlemlerine ilişkin en yüksek kaldıraç oranını 1’e 100’den 1’e 10’a düşürmüş, bunun yanı sıra işlemlere başlayabilmek için asgari 50 bin TL veya muadili döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu getirmişti.
Bu karar sonrasında forex işlemi yapan aracı kurumlardan lisans dondurma, kapanma ve personel sayısının azaltılması gibi haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Danimarka kökenli, dünyanın önde gelen çoklu varlık, trading ve yatırım uzmanı Saxo Bank, Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler’in faaliyetlerine son verme kararı aldığını açıkladı.
Saxo Bank, 2012 yılında Değer Menkul’ü satın alarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Şirketin genel müdürü Savaş Divanlıoğlu, müşterilerin konu hakkında bilgilendirildiğini anlattı.
Divanlıoğlu, “Müşterilere pozisyon ve hesaplarını kapatmaları veya pozisyonlarını alternatif bir aracı kuruma transfer etmeleri için dört aylık bir süre tanınacak. Bu süre içinde kapatmanın müşteriler üzerindeki etkilerini minimuma indirmek için, Saxo çalışanları müşterilere yardım etmeye devam edecek” dedi.
Savaş Divanlıoğlu’na gelecek planlarını da sorduk. Kapatma işlemlerinin altı ayı bulacağını ve bu konudaki görevlerini sürdüreceğini anlatan Divanlıoğlu, “Daha ileri bir gelecek hakkında konuşmak için şimdilik erken” mesajını verdi.
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