Sermaye piyasaları başkanını buldu
Sermaye piyasaları açısından geçen hafta beklenen önemli atama gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre Dr. Vahdettin Ertaş’ın yılbaşında görevden ayrılmasından bu yana boş bulunan SPK Başkanlığı görevine, bankacı kökenli Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.
Ancak Teşkesenlioğlu’nun atanması özellikle muhalefet partileri tarafından yoğun eleştirileri de beraberinde getirdi. AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun kardeşi olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bank Asya’nın kuruluşundan itibaren bankada 16 yıl görev almıştı.
Mart 2012’de Vakıfbank’a yönetim kurulu üyesi olarak atanan Taşkesenlioğlu, daha sonra da Halkbank’ta genel müdürlük yapmıştı.
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