Sermaye piyasalarına yönelik iki etkinlik
Son dönemde Türkiye’de sermaye piyasalarının daha etkin hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor. Önümüzdeki günlerde bu anlamda iki etkinlik daha yapılacak.
Bunlardan ilki 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) bir arama konferansı yapacak. Konferansın ana teması, ‘İtici güç olarak sermaye piyasalarının ekonomiye ve reel sektöre katkısı, fırsatlar ve gelişmesi için yapılacak eylemler’ olacak.
Yine TSPB tarafından, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin üçüncüsü bu yıl 13-14 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. ‘Gelecek’ temasıyla düzenlenecek ve iki gün sürecek kongrede, 25 panel ve sektöre yönelik farklı başlıklarda 24 eğitim programı yer alacak.
Kongre, reel sektörü ve finansal hizmetler sektörünü etkileyen yapay zeka, makine öğrenmesi, algoritmik işlemler, robo danışmanlar gibi geleceği şekillendiren konu başlıklarını içerecek şekilde fütüristik bir bakış açısıyla gerçekleşecek.
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