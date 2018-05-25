Siber risk sigortalarına ilgi artıyor
Dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigortası şirketi Chubb’ın Türkiye ofisi, 2009 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren şirket, kasko, trafik ve sağlık hariç her branşta hizmet veriyor.
Ağırlıklı olarak da brokerlikler üzerinden poliçe satıyor. Sigorta sektörünün poliçe üretiminin yüzde 60’ı kasko, trafik ve sağlıktan geliyor. Yine poliçelerin yüzde 60’ı acentelerden geliyor.
Bu şablona bakıldığında, Chubb Türkiye’nin sektöre göre daha niş alanlarda faaliyet gösterdiğini söyleyen şirketin ülke başkanı Emre Buğday, “Geçen yıl 160 milyon TL prim üretimi yaptık. 50 milyon TL de hasar ödememiz oldu” diyor.
Bu yıl da sektörün üzerinde yüzde 30 civarında büyüme beklentilerinin olduğunu kaydeden Emre Buğday, sözlerine şöyle devam ediyor: “Siber sigorta, yönetici sorumluluk sigortaları, çevre ve sorumluluk sigortaları, finansal sigortalar, inşaat ve mühendislik sigortaları ile nakliyat, genel sorumluluk, oto dışı kaza ve türev sağlık sigortaları konularına odaklandık.
Özellikle siber risk poliçelerinde farkındalığın artmaya başladığını görüyoruz. 2017’de 1 milyon dolarlık siber risk poliçesi kesmiştik. Bu yıl rakam 2 milyon doları bulur. Şu ana kadar bu alanda hiç hasar oluşmadı. Yine yeni alan olarak iş seyahat sigortalarını sunduk.”
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