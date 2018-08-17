Sigorta brokerleri ne talep ediyor?
Türkiye sigorta sektörü, 2017 yılı verilerine göre hayat branşıyla birlikte yüzde 14,9 artışla 46,5 milyar TL prim üretimi yaptı. Bu yılın ilk altı ayında da yüzde 20,5 büyümeyle 27,9 milyar TL prim üretimi rakamına ulaşıldı.
Sektörün prim üretiminde kanal bazında dağılıma bakıldığında yüzde 63’ü sayısı 10 bini bulan acenteler üzerinden gerçekleştiriliyor. İkinci sırada yüzde 25 ile banka şubeleri geliyor.
Yüzde 12’lik kısım ise sayısı 132’yi bulan sigorta brokerlik şirketleri üzerinden yapılıyor. Yine sigorta şirketleri ve mobil kanallar üzerinden poliçeler düzenleniyor.
Ancak, özellikle banka şubelerinden poliçe düzenlenmesini doğru bulmayanlar var. Bunlar arasında acente ve brokerler de yer alıyor. Geçen hafta içinde Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su ve Sigorta Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Gür ile bir araya geldik.
Gür, bu konuyu Hazine Müsteşarlığı ile görüştüklerini, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a da buna ilişkin rapor
sunulacağını aktardı. Selcen Gür, “Dünyanın önde gelen ülkelerinde sigorta pazarlarında bankalar, fabrika, işyeri gibi ticari ve sanayi riskleri için aracılık işlemleri yapmıyor” diyor.
Gür, Sigorta Acentecileri Derneği ile birlikte hareket etmek üzere görüştüklerini de ifade ediyor. Selcen Gür’e göre, hayat ve bireysel sigortalar dışındaki ticari sigorta işlerinde banka şubelerinin risk uzmanlığı konusunda yeterli bilgi ve deneyimleri yok ve poliçe de kesmemeleri gerekiyor.
Yıllardır acentelerin bu yönde istekleri olduğu göz önüne alınırsa, biz de yeni ekonomi yönetiminin bu talebe nasıl karşılık vereceğini merak ediyoruz.
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