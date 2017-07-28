Sigortacılar cezadan kurtuldu!
Rekabet Kurumu’nun trafik sigortalarında tavan fiyatın yükseltilmesi konusunda sigorta şirketlerine yönelik açtığı soruşturma sonuçlandı.
Cuma günü şirketlere gönderilen karar metninde “İncelemeyi, cezayı gerektirecek bir durum yok” değerlendirmesi yer aldı.
Son olarak 12 Temmuz’da Rekabet Kurulu’na gidip sözlü savunma yapan sigorta şirketlerinin genel müdürleri de gelen bu fax metniyle rahat bir nefes aldı.
Bir şirketin genel müdürü, “Cezayı gerektirecek bir karar alınmaması iyi oldu. Sektör zaten trafik sigortalarından ötürü diken üstünde. Ceza çıksaydı çok olumsuz bir hava doğardı” diyor.
Rekabet Kurumu’ndan gelen haber sevindirdi ancak sektörün rahatladığını söylemek zor. Edindiğimiz bilgiye göre, 12 Nisan’da getirilen yeni uygulamaya ilişkin kesilen trafik poliçelerinde ‘havuz uygulaması’nın nasıl olacağı henüz netleşmedi.
Yönetmelik için çalışmalar devam ederken, şirket yönetimleri, ayrıntıların bir an önce açıklanmasını bekliyor. Yabancı sermayeli bir şirketin genel müdürü, “Havuza ödenecek primlerin yarısı eşit olacak.
Diğer yarısı da son üç yıldaki piyasa payları doğrultusunda olacak. Kimin, ne düzeyde payı olduğunu bilmiyoruz ki” diyor.
Özellikle piyasa payı küçük olan sigorta şirketleri, trafik sigortalarından çekilebilir mi? Bu olasılık sektörde konuşuluyor.
Ancak şu ana kadar Hazine Müsteşarlığı’na trafik sigortaları için “ruhsat iadesi” için başvuran şirket yok. Bir sigortacı, “Ruhsat iadesi sektör için iyi olmaz. Hazine, böyle bir başvuru gelirse ne karşılık verir, onu da bilmiyoruz” diyor.
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