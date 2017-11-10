Sigortacılar hapisten kurtuldu!
Daha önce bu köşede trafik sigortalarının satışında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Hazine Müsteşarlığı’nın trafik poliçesi pazarlayan bütün sigorta şirketlerinin genel müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktarmıştır.
Yerli, yabancı bütün sigorta şirketlerinin genel müdürleri, savcılık soruşturması, hatta hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Şirket genel müdürleri, savunmalarını Hazine Müsteşarlığı’na yapmıştı. Ardından da endişeli bekleyiş vardı. Bu endişenin temelinde savcılık soruşturmasının ne yöne evrileceği vardı.
Sonuçta şimdilik bu süreç, dört sigorta şirketine kesilen cezayla noktalanmış görünüyor. Edindiğimiz bilgiye göre, Hazine Müsteşarı Osman Çelik ile İstanbul’da biraraya gelen şirket genel müdürleri, diğer sorunların yanı sıra, bu soruşturmanın akıbetini sordu.
Hazine yetkilileri de “4 şirkete ceza verildi, şirket adı zikretmeyeceğiz, onlar da zaten kendilerini biliyorlar. Bu dosya da bu şekilde kapandı” bilgisini iletti.
Yabancı bir şirketin genel müdürü, “Yasalar, uygulamalar, yönetmelikler harfiyen uygulanmalı, uyulmalı. Buna bizim bir itiraz olamaz. Fakat, devletin tarife dayatması da olmaz. Bunu da Hazine’nin anlaması gerekiyor. Böyle bir metot dünyada yok” değerlendirmesini yapıyor.
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