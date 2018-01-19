Sigortacıların cezası dörde düştü!
Bu köşenin müdavimleri, sigorta sektöründe, trafik sigortası poliçesi düzenleme konusunda şikayetler nedeniyle sektördeki 32 şirketin genel müdürünün soruşturma ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya olduğuna dair haberimizi anımsayacaktır.
Edindiğimiz bilgiye göre, bu soruşturmadan dört şirkete ceza çıktı. Bu şirketlerin adları dillendirilmedi. Ancak, Hazine Müsteşarı Osman Çelik’in bir araya geldiği sigortacılara, “İsim söylemeyeceğim ama onlar kendilerini biliyor” dediği biliniyor.
Bu şirketler kim? Tahminler var ancak bugüne kadar hiçbir şirket “Ben ceza aldım” açıklaması yapmadı! Ancak, bu dört şirketin yabancı hissedarların kontrol ettiği sigorta şirketleri olduğu söyleniyor. Bir şirketin genelmüdürü, “Bu konu kapandı gibi görünüyor.
Lakin, ceza alan şirketler değil, genel müdürler. Şirketler, genel müdürlerin cezalarını ödeyecektir. Fakat genel müdürler, ikinci kez böyle bir ceza riskiyle karşı karşıya kalırlarsa, bir daha sigortacılık yapamayacaklar” diyor.
Nisan 2017’de primlere tavan getirilen trafik sigortaları, sektörü rahatsız etmeye devam ediyor mu? Sıkıntının yavaş yavaş atlatıldığına ilişkin görüşler aldık.
Büyük bir sigorta şirketinin genel müdürü, “Tavan geldi ama aylık yüzde 1’lik artış oranı yüzde 1,5’e yükseltildi.
Ayrıca, aralık ayında yüzde 5’lik artış getirilmiş olması, sektörün zararını azaltan etkenler oldu. Bu yüzden sigorta sektörü 2018’de daha iyi bir performans gösterecektir” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?