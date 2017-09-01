Sigortacılıkta genel müdürlere “savcılık” kıskacı
Sigorta sektöründe trafik sigortalarıyla ilgili gelişmeler, sektörün gündeminde ilk sırada yer alıyor. Üstelik bu kez trafik poliçesi düzenleme yetkisine sahip 30 şirketin genel müdürünü yakından ilgilendiren bir gelişme var.
Sektördeki 30 yerli ve yabancı şirketin genel müdürü savcılık soruşturmasını bekliyor. Soruşturmaya neden olan konu da, “trafik poliçesi düzenlemekten kaçınma” suçlaması. Edindiğimiz bilgiye göre, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporlar için 30 şirketin genel müdüründen ‘şahsen’ savunma istendi.
Bir şirketin genel müdürü, “Savcılıktan ifade için davet bekliyoruz. Çünkü bütün şirketlerin genel müdürleri şahıs olarak suçlanıyor” diyor. Daha önce bu sayfalarda yer verdiğimiz gibi, nisan ayında yapılan düzenlemeyle trafik sigortalarında tarife sistemine geri dönülmüştü.
Poliçelerden her yıl milyarlarca liralık zarar eden sigorta şirketlerinden bazıları, tarife sistemine geri dönülmesinden sonra yeni poliçe düzenlemekten kaçınmıştı. Bir sigortacı, “Acente, sistemin çalışmadığı söyleyerek, gelen poliçe talebini karşılamıyor.
Bu yaygınlaşınca, Hazine de bütün şirketlerin genel müdürleri hakkında denetleme sürecini başlattı. Bu kez genel müdürler sorumlu tutuldu” diyor. Bundan sonra ne olacak? Edindiğimiz bilgiye göre, bayram tatilinden sonra genel müdürler savcılıktan ifade için davet bekliyor. Bir şirketin genel müdürü, “İlk kez olmuyor.
Savcılık Hazine Müsteşarlığı’ndan gelecek yazıya iki şekilde yanıt verebilir. Birincisi, böyle bir suç ortada yok diyebilir. İkincisi, evet yasa ihlal edildi ve böyle bir suç var diyebilir. Bunun karşılığında da şirketlerin para cezası ödemesini isteyebilir.
Bu cezanın tutarı da 12 bin TL’dir. Cezaya itiraz eden olursa da hapis istemiyle dava açılabilir” diyerek işleyecek süreci anlatıyor. Küçük bir soru: Genel müdürleri yabancı olan şirketlerin bu yaklaşıma karşılık tepkisi ne olacak? Öğrendikçe size aktaracağız…
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