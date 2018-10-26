Sigortam.net’e yeni CEO
Müşterilerinin en doğru ürünü, en iyi fiyata, kolay ve hızlı bir şekilde karşılaştırmalarını ve satın almalarını sağlamak amacıyla sektördeki en büyük 20 sigorta şirketinin tekliflerini sunan Sigortam.net’in CEO’luk görevini, uzun yıllardır finans sektöründe üst düzey yönetimlerde bulunan Onur Özkan sürdürecek.
Özkan, 2004-2017 yılları arasında Finansbank’ta çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı.
Onur Özkan, son olarak Sabancı Holdingbünyesinde Carrefoursa’da ve Teknosa’da yöneticilik yaptı.
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