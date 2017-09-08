Stresteki şirketleri ekonomiye kazandıracak
Türkiye’de haziran ayına kadar BBDK’nın faaliyet izni verdiği 14 varlık yönetim şirketi vardı. Haziran ayında ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Geçen yıl kuruluş izni alan Tamer Varlık Yönetimi, faaliyet iznini de alarak faaliyetlerine başladı.
Uzlaştırma, şirket geliştirme ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Tamer Group bünyesinde 20 milyon TL sermaye ile kurulan şirket, bu alanda hizmet veren mevcut çoğu şirketten farklı olarak ticari kredilere yoğunlaşacak.
Şirket, hem yurtdışından hem de Türkiye’den yatırımcılarla işbirliğiyle oluşturacağı fon havuzuyla alacak yönetimi yaparak, farklı çözüm önerilerini masaya koyacağı bir modelle satın almalar gerçekleştirecek. Kısacası finansal stres yaşayan şirketleri ekonomik hayata döndürecek.
Tamer Group Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tamer, dünyada oldukça yaygın olan ‘Distressed Asset Managment’ yani ‘Stresli Varlık Yönetimi’ alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak yine stresli varlıklara yatırımda uzmanlaşmış fonlarla görüşmelere başladıklarını ifade ediyor. Tamer, Avrupalı, Amerikalı ve Arap fon şirketleriyle görüşme halinde olduklarını söylüyor.
Kemal Tamer, Hollanda, İngiltere ve Almanya merkezli fonlarla görüşmelerde önemli noktalara geldiklerini belirtiyor. Kendilerine gelen talepler doğrultusunda bugün proje geliştirmek için 5 milyar dolarlık bir iş potansiyelleri olduğunu ve bunun 2 milyar dolarını turizm sektörünün oluşturduğunu dile getiren Tamer, bunlara doğru kaynağı yönlendirmek için çalıştıklarının altını çiziyor. Tamer’in aktardığı bilgileri özetliyoruz.
KRİZDEKİ ŞİRKETLERE ODAKLANACAĞIZ
Varlık yönetim şirketleri, genel itibariyle bankaların tahsili gecikmiş alacaklarını temlik alıyor. Ardından bu alacakların tahsilatını yapıyor. Bizim odağımızda borçların tahsilatı yerine krizdeki varlık olacak.
Bu varlıklar üzerinden yola çıkıp onların kriz sürecini yönetmeye odaklanacağız. Sistemde alacaklı ve borçlu aynı masada uzlaşabileceği ve nakit akımı fon girişleriyle desteklenebileceği gibi satın almalara da kapılarımız açık. Ticari borçlanmaların çözümünde birçok alternatif sunmak istiyoruz.
Acil durumlarda, ödeme güçlüğü yaşayan ticari kuruluşlara ve markalara kendimiz satın alma yoluyla da çözüm getirebiliriz. Daha sonra duruma göre satın alma yaptığımız kuruluşun yerli ve yabancı yatırımcılara satışını gerçekleştirebiliriz ya da kendimiz de işletebiliriz. İcra piyasasının büyüklüğü 100 milyar TL’ye yakın. 2018 yılı sonuna kadar 5 milyar dolarlık bir hacim yapmayı hedefliyoruz.
2 MİLYAR DOLAR TURİZME
Antalya’da Kemer ve Belek bölgesinde yer alan 5 yıldızlı üç otelle ön anlaşma yaptık ve şu anda alacaklılarla görüşmelere başladık. 2018 sonuna kadar 2 milyar dolarlık otel yatırımı planlıyoruz. Halihazırda görüştüğümüz üç otelle işe başlayacağız. Şu anda kapasitesinin altında çalışan bu 5 yıldızlı üç otelin değeri 250 milyon dolar.
Sermayesi krediyle yorulmuş, yönetim kabiliyeti zayıflamış, işine konsantre olamayan bu işletmeleri borçlarından arındırıp verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayarak hem ekonomiye hem istihdama katkıda bulunacağız. Bu otelleri biz de işletebiliriz, halihazırdaki işletmeciyle de yolumuza devam edebiliriz. Ama 2019’da bu üç oteli tam kapasite çalışan ve 2 bin kişinin üzerinde istihdam yaratacak kurumlar haline getirmek niyetindeyiz.
Otel sayısı hızla artabilir. Şu anda turizm sektörü zor durumda olsa da iki yıl sonra işlerin eski haline geri dönmesini bekliyoruz. Yatırımın geri dönüşünü kısa vadeli olarak hesaplamadık. Otellerle ilgili daha net tabloyu sezonun bittiği sonbaharda görürüz. Ancak sezonun beklenenden daha iyi gittiğini söyleyebilirim.
İNŞAAT İŞLERİ
Tamer Group bünyesinde bir inşaat şirketimiz de var. Maltepe’de bir otel ve Bomonti’de rezidans yapıyoruz. Buradaki tecrübemizle zor durumdaki inşaat şirketlerine de yatırım yapabiliriz.
Bu şirketlerin tamamlanmayan projelerini alıp bitirebiliriz. Bu konuda da görüşmelerimiz oluyor. Yine sektörü iyi ancak kendisi sorunlar yaşayan şirketler var. Bunların bazıları piyasalarda bilinen marka şirketler. Bu şirketlerle de görüşüyoruz.
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