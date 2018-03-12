Sürdürülebilir büyümeye odaklanacağız
- Bankacılığın dijital dönüşümünde öncü rolümüzü sürdüreceğiz. Hizmet sunduğumuz her alanda lider olma yolunda güçlü ve sürdürülebilir büyümeye odaklanacağız. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.
- 2017’de nakdi ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine yaklaşık 279 milyar TL kaynak sunduk. Toplam nakdi kredilerimizi yüzde 13 büyümeyle 200 milyar TL’ye yükseltirken toplam mevduat hacmimiz 173 milyar TL oldu. Toplam gelirlerimiz ise yüzde 11 artışla 13,8 milyar TL’ye çıktı
- Toplam aktiflerimizin 320 milyar TL’ye yükseldiği 2017’de, sermaye yeterlilik rasyosu 28 baz puan artarak yüzde 14,5’e ulaştı. Ortalama maddi öz kaynak kârlılığımız 170 baz puan artışla yüzde 13,6, net kârımız 2016’ya göre yüzde 33 yükselişle 3,6 milyar TL oldu.
- 2017’de dijital kanallarımızı kullanan müşteri sayımız yüzde 32, mobil bankacılık müşteri sayımız yüzde 51 arttı. Nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı yüzde 95’e yükseldi. 2017 yıl sonu itibarıyla mobilde 3,7 milyon, toplam dijital kanallarda 4,4 milyon kişiye hizmet veriyoruz. M
Gökhan Erün/Yapı Kredi Bankası CEO’su
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