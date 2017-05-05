Tamer Group, varlık yönetim şirketi kuruyor
Motiva İnşaat, Tamer Uzlaştırma, Neast Invest Yatırım, Sparkup Global ve Utkon Turizm şirketlerini de çatısı altında bulunduran Tamer Group, varlık yönetim şirketi kuruyor.
20 milyon TL nakit ödenmiş sermaye ile kurulan varlık yönetim şirketi, ticari yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirket ve fabrikaları krizden kurtararak ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.
Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Grubun faaliyetleri BDDK denetimine de tabi olacak ancak varlık yönetim şirketi rakiplerinin aksine bankalardan tahsili gecikmiş alacak portföyü satın almayacak. Burada şirket, Tamer Uzlaştırma’da olduğu gibi, şirket ve fabrikaların reel sektörden kopmaması için çözümler sağlamayı hedefliyor.
Tamer Group Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tamer, 2018 yılı sonuna kadar 5 milyar dolarlık bir hacim yaratmak istediklerini vurguluyor. Bu konuda yurtdışı fonlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Tamer, Paris, Frankfurt, Londra, Malta ve Lüksemburg’daki fonlarla bir araya geleceklerini söylüyor.
Tamer, “Amacımız şirketlerin iflaslarını engellemek. Fonların yatırımlarıyla reel sektöre katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede istihdama da katkımız olacak. Öte yandan, reel sektörün rahatlaması ülkenin makro ekonomik dengelerine fayda sağlayacak” diyor.
Kemal Tamer, portföylerinde ekonomiye kazandırılacak ve değeri 10 milyon doların üzerinde olan birçok firma bulunduğunun ve yurtdışındaki fonların bu yatırımlara sıcak baktığının altını çiziyor. Tamer, bu konuda şunları söylüyor: “Biz kimsenin ilgilenmediği şirketlerle ilgileniyoruz.
Elinde varlığı olan, doğru finansal yönetim yapmamış ve sorun yaşayan şirketleri gayrimenkullerini ipoteklerinden temizleyerek işler hale getirmek istiyoruz. Bizim işimiz tahsilatçılık değil, çözüm üretmek”
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