TEB, girişimcilere desteğe devam edecek

Temmuz 12, 2018 0 Yorum 91 Okunma
TEB, girişimcilere desteğe devam edecek

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 23 uygulayıcı kuruluştan biri olarak başvuruları kabul eden Türk Ekonomi Bankası (TEB), iki yıl daha BiGG kapsamında girişimcilere destek vermeyi sürdürecek.

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, girişim ekosisteminin her alanında yer alarak yenilikçi fikirlerin ekonomiye katılımına destek verdiklerini söyledi.

Turgut Boz, BiGG kapsamında 55 girişimcinin toplamda 8 milyon 250 bin TL hibeye ulaşmasına destek olduklarını kaydetti.

Boz, “Daha fazla girişimcinin özel programlarla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap