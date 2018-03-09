TEB, kurumsal bankacılıkta da atakta
Daha çok KOBİ’nin, girişimcinin bankası olarak ön plana çıkan TEB, kurumsal bankacılık tarafında da büyüme eğilimini koruyor. TEB’in 2017 yıl sonu bilançosuna göre kurumsal bankacılığın toplam krediler içindeki payı yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.
Nakit krediler içindeki payı ise yüzde 28 seviyesinde. Genel olarak TEB bilanço yapısını kurumsal, KOBİ ve bireysel segmentlerde dengeli bir şekilde yönetiyor.
Önceki hafta DElK’in Batı Afrika ülkeleriyle ticaret ve işbirliğini artırma kapsamında yapılan toplantı sırasında haber müdürümüz Talip Yılmaz, TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden ile bir araya geldi ve bankanın kurumsal bankacılık faaliyetlerini konuştu.
Toplantının sponsorluğunu yaptıklarını söyleyen Henden, “Çünkü stratejik ortağımız BNP Paribas’ın Afrika’da 11 ülkede varlığı ve uzun yıllara dayanan bir geçmişi var. Bu bölgeyle giderek artan iş hacminde de müşterilerimize danışmanlık ve finansman hizmeti sağlıyoruz” diyor.
TEB’i piyasadaki oyunculardan en çok ayıran özelliklerinden birinin dış ticaret konularındaki uzmanlığı olduğunu vurgulayan Gülümser Özgün Henden, bu alanda dünyada mevcut her türlü ürünü Türkiye’ye adapte ettiklerini söylüyor.
Henden, bu ürünleri ilk kullandıran banka olmak için çalıştıklarını, bunun için de müşterileri düzenli olarak bilgilendirdiklerini kaydediyor. BPO ve emtia finansmanını bu ürünlere örnek olarak gösteren Henden şunları söylüyor: “SWIFT’in geliştirdiği bu akreditif ve mal mukabili ödeme arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan BPD ürününü en aktif kullandıran bankalardan biriyiz.
Yine Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır emtia karşılığı kredi veren, bu alanda çok özel hizmet verebilen bir bankayız. Bu konu piyasada en fazla fark yarattığımız alanlardan biri. Türkiye’nin geleneksel tarım ürünleri ihracatının finansmanı ile başladığımız bu üründe şimdi çok farklı emtia ürünlerini devreye aldık.”
Bu konuda TEB’in bir özelliği de Küresel Ticaret Çözümleri (GTS) yapısı. Grubun bünyesinde 80 ülkede 100 adet GTS var ve bunların altısı Türkiye’de yer alıyor. Bunların ikisi İstanbul’da, birer tanesi de Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da bulunuyor.
Bu merkezler sayesinde dünyadaki bu organizasyonla işbirliği halinde müşterilere dış ticaret konusunda destek verdiklerini aktaran Gülümser Özgür Henden, “Müşterilerimizin bu 80 ülkedeki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu da sanırım Türkiye’de sadece bizde var” diyor.
Gülümser Özgün Henden’in kurumsal bankacılık alanındaki diğer açıklamaları ise başlıklar halinde şöyle:
DİJİTALLEŞME
Nakit yönetimi alanındaki güçlü kaslarımız, kurumsal bankacılığın dijitalleşme faaliyetleri için de lokomotif görevi görüyor. SWIFT GPI, blockchain gibi yenilikçi teknolojilere yatırımlarımız devam ediyor. Yeni mobil uygulamalarımız, stok finansmanı, tedarik zinciri finansmanı alanlarında yeni geliştirmelerimiz 2018 yılının ilk yarısında devreye girecek.
NAKİT YÖNETİMİ
Nakit yönetimi TEB’in öteden beri çok güçlü olduğu bir alan. Sanal hesap, SMS ile Gümrük Vergisi, SMS ile ÖTV ve ASBİS ödemeleri gibi yenilikçi ürünler çıkarmaya devam ediyoruz. Güçlü bilgi işlem altyapımızı kullanarak müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştırmayı, hizmetlerimizi daha hızlı, kullanıcı dostu, 7X24 ulaşılır kılmayı hedefliyoruz.
FİNANS DIŞI HİZMETLER
TEB Nakit Yönetimi Akademisi etkinliğimizde kurumsal müşterilerimizin hazine ve finans yöneticilerini bir araya getiriyoruz. Yeni gelişmeleri öğrenebilecekleri, benzer şirketlerin hazine yönetimlerindeki değişim ve dönüşüm tecrübelerini dinleyebilecekleri, sosyal ağlar oluşturarak paylaşımda bulunabilecekleri, Türkiye’de benzeri olmayan bir ortam sunuyoruz. TEB Cash Ekosistem Buluşmaları’nda müşterilerimizle bir araya geliyor ve onları yeni ürün ve hizmetler geliştirme sürecimizin bir parçası haline getiriyoruz. “Müşteride Bir Gün” uygulamamızla müşterilerimizin hazine ve nakit yönetimi süreçlerini gözlemliyor, iyileştirme önerileri sunuyor, dijitalleşme konusunda danışmanlık veriyoruz.
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