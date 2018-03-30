TEB Pratik yıl sonunda 100 şubeye ulaşacak
Ekonomist ve Capital dergileri tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, her yıl olduğu gibi yine reel sektör, finans dünyası ve bürokrasinin buluşma noktası oldu.
Zirveye katılan isimlerden biri de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanvekili ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici. Bankacılık sektörünün giderek makine ile insanı birleştirecek bir noktaya doğru yöneldiğini ifade eden Leblebici, fiziki şube ile dijital şube arasındaki yakınlaşmanın sektörün yeni dönemdeki en önemli hedeflerinden biri olduğunu söylüyor.
TEB olarak bu gelişim trendine paralel olarak ‘TEB Pratik’ uygulamasını pilot bölgelerde hayata geçirmeye başladıklarını anlatan Leblebici, “Biz fiziki ve dijital ortamı bir arada sunacak ve makineler üzerinden müşteriyi canlı olarak bir gişe veya pazarlama yetkilisiyle konuşturacak bir yapı kurduk.
İlk önce İstanbul Maltepe’de makineler kurduk. Sonra da Denizli şubesinde bu sistemi kurduk. Şu an Denizli’de üç şubemizde bu sistemi uyguluyoruz” diyor. Ümit Leblebici’nin verdiği bilgiye göre, 2018 ve 2019, TEB Pratik uygulamasının ülke genelinde yayılmaya başlayacağı yıllar olacak.
2018 sonuna kadar İstanbul’da 100 şubede TEB Pratik makinelerini kullanmayı hedeflediklerini dile getiren Leblebici, orta vadede sahip oldukları 2 bine yakın ATM’nin yerini TEB Pratik’in almasını hedeflediklerini kaydediyor.
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