TEB’den sendikasyon kredisi
Türk Ekonomi Bankası (TEB), bir önceki yıl alınan kredinin bu yıl ödenen kısmı karşılaştırıldığında yüzde 101 yenilenme sağlayarak 17 bankanın katılımıyla yeni sendikasyon kredisini imzaladı.
433,5 milyon Euro ve 33,5 milyon dolar olmak üzere 367 gün vadeli sağlanan kredi, ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Kredinin toplam maliyeti Euro ve dolar için Euribor
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