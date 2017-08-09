TEB’e ödül geldi
Türk Ekonomi Bankası (TEB), ‘Asian Banking and Finance’ tarafından ‘Türkiye’de Yılın En iyi Nakit Yönetimi Bankası’ seçildi.
KPMG, Deloitte Consulting, Ernst and Young ve PwC yetkililerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesiyle bu ödülü alan TEB, 2014,2015 ve 20l6’da da aynı ödülü kazanmıştı.
TEB Kurumsal Bankacılık GMY Gülümser Özgün Henden, “Müşterilerimize finansal işlemleri için sadece bankacılık hizmeti değil, nakit yönetimi danışmanlığı da sunuyoruz” dedi.
Önceki haber Ekonomiye 272,9 milyar TL’lik destek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?