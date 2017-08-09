TEB’e ödül geldi

Ağustos 9, 2017 0 Yorum 75 Okunma
TEB’e ödül geldi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ‘Asian Banking and Finance’ tarafından ‘Türkiye’de Yılın En iyi Nakit Yönetimi Bankası’ seçildi.

KPMG, Deloitte Consulting, Ernst and Young ve PwC yetkililerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesiyle bu ödülü alan TEB, 2014,2015 ve 20l6’da da aynı ödülü kazanmıştı.

TEB Kurumsal Bankacılık GMY Gülümser Özgün Henden, “Müşterilerimize finansal işlemleri için sadece bankacılık hizmeti değil, nakit yönetimi danışmanlığı da sunuyoruz” dedi.



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