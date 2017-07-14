Tebrik trafiği karıştı
Geçen ay Borsa İstanbul’un genel müdürlük görevine Halk Yatırım Genel Müdürü Murat Çetinkaya getirildi.
İsim tanıdık! Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı da Murat Çetinkaya. Aynı adı ve soyadı taşıyan iki bürokrat ortaya çıktı!
Bu atama, öğrendiğimiz kadarıyla, tebrik trafiğinde karışıklıklara da neden olmuş durumda.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya göreve atandığında o tarihte Halk Yatırım’ın genel müdürü olan adaşı Murat Çetinkaya’ya tebrik mesajları gelirken, son atamayla birlikte ise bu kez Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’ya da tebrik mesajları geliyormuş!
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