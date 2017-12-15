Tedarikçi finansmanında dijital dönem başlıyor
Djitalleşme, iş yapış biçimlerinde önemli değişim ve gelişimleri de beraberinde getiriyor. Kamunun e-devlet uygulamasıyla birlikte tedarikçi finansmanı işlemleri dijitale taşınmış durumda.
“Tedarikçi Finansmanı” kavramına yeni bir boyut kazandırma hedefiyle yola çıkan Logo Yazılım ve Foriba’nın iştiraki FİGO, alıcı, tedarikçi, banka ve faktoring şirketlerini, Türkiye’de ilk kez Figopara dijital platformu üzerinde buluşturuyor.
HSBC Bank’tan transfer edilen FİGO Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, faktoring, ticari alacaklar konusunda deneyimli bir isim. Figopara platformuyla ilgili bilgi veren Fidan, tedarikçi finansmanının finans kuruluşları alıcılar ve tedarikçileri tek bir dijital platformda buluşturduğunu söylüyor.
“Figopara, iş yükünü hafifletiyor, tarafların sistemleriyle entegre çalışarak iş akışının hızlı ve güvenli biçimde tamamlanmasını sağlıyor” diyen Fidan, vadeli fatura sisteme yüklendikten sonra finans kurumu ve vadenin seçildiğini, teklif değerlendirmenin ardından paranın hesaba geçtiğini kaydediyor.
Benzer platformların dünyada örneklerinin olduğunu söyleyen Derya Ekemen Fidan, Türkiye’de ilk defa kendilerinin bu sistemi kurduğunu anlatıyor. Fidan’ın beklentileri şöyle: “2016 yılında tüketici finansmanında tahminen 10 milyar TL’lik işlem gerçekleşti.
Finansal Kurumlar Birliği’nin tahminlerine göre gelecek üç yılda bu rakam 50 milyar TL’ye ulaşacak. Figopara olarak bizim 2018 hedefimiz ise 2 milyar TL işlem hacmi gerçekleştirmek.
2018’de vadeli alacakların çekle ödenmesi halinde platform üzerinden teklif verilmesi, alacak sigortası ile garanti altına alınan alacaklar için teklif alınması ve katılım bankacılığı alanında tekliflerin hazırlanması konularında çalışma yapacağız.”
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