‘Tezgah altı’ faizi yüzde 18’e dayandı!
Son dönemde kur artışı kaynaklı olarak enflasyonda ve Merkez Bankası’nın para politikası faizinde yaşanan yükseliş mevduata da yansıyor.
‘Tezgah altı’ faizi yüzde 18’e dayanmış durumda. Uzmanlar, mevduatın portföylerde ağırlığını koruyacağını söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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