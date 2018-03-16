TKYD’nin yeni başkanı Selim Yazıcı oldu
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), Türkiye portföy yönetimi şirketlerinin çatı örgütü.
Bu alandaki 49 şirket, 150 milyar TL’nin üzerinde bir fon büyüklüğünü yönetiyor. Geçen hafta TKYD’de başkan değişikliği yaşandı.
İki dönemdir başkanlık görevini, geçtiğimiz ay Ak Portföy’den Akbank’a genel müdür yardımcısı olarak atanan Dr.
Alp Keler yürütüyordu. Keler’in görev süresinin dolmasının ardından geçen hafta yapılan genel kurulda yeni başkan TEB Portföy’ün genel müdürü Mustafa Selim Yazıcı oldu.
Yeni yönetimde Halim Çun başkan yardımcılığı görevini üstlenirken, genel sekreterliğe ise Alim Telci getirildi.
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