Trafik sigortaları yüzde 40 ucuzladı
Kariyer.net, Gittigidiyor, Hangikredi, Cimri, Unnado ve Arabam.com’u çatısı altında toplayan İLab Holding’in iştiraki olan Sigortam.net, Türkiye’de online sigorta ve telefon üzerinden sigorta satışı ve sigorta teklifi karşılaştırma hizmeti sunan ilk şirket.
Sigorta sektöründeki 20 şirketle yaptığı işbirliği sayesinde, müşterilerine trafik, kasko, sağlık ve konut tarafında karşılaştırma olanağı sunuyor. 16 yıldır sektörde olan şirket, bugüne kadar 3,5 milyonun üzerinde müşteriye sigorta teklifi sundu.
Sigortam.net’in son yıllarda hızlı bir büyüme içine girdiğini söyleyen Sigortam.net CEO’su Tahsin Gürdoğan, önümüzdeki dönem planlarını arkadaşımız Talip Yılmaz’a anlattı. Bu planların başında sigorta kapsamını genişletmenin geldiğini kaydeden Gürdoğan, zorunlu deprem sigortasının ajandalarının başında olduğunu söylüyor.
Türkiye’de deprem sigortası zorunlu olmasına rağmen sigorta oranının yüzde 30’larda kaldığını kaydeden Gürdoğan, bu alanda hükümet kanadından gelen “deprem sigortası olmalı” hatırlatmalarına dikkat çekiyor. Gürdoğan, “Penetrasyon oranının düşük olduğu bir alan.
Ancak büyüme potansiyeli hayli fazla. Bu alanda da hizmet sunmaya başlayacağız” diyor. İkinci olarak tamamlayıcı sağlık sigortalarına vurgu yapan Gürdoğan, seyahat sigortası konusunda da çalışmalar yürüttüklerini, bunu da sisteme dahil edeceklerini söylüyor.
Yeni ürünlerin yanında teknoloji konusunda da çalışmalara devam ettiklerini belirten Tahsin Gürdoğan, “Sigortam.net olarak son yıllarda mobil üzerinden web sitemiz ziyaret ediliyor ve teklif alınıyor. Biz burada aplikasyon olarak da hizmet sunmak istiyoruz. 2018’de bu konuda da çalışmalarımız olacak” diyor.
Sigortam.net’in son dönemde üzerinde çalıştığı ve sonuçlarını açıklamaya başladığı bir diğer önemli başlık ise kasko ve trafik sigortası endeksleri. Tahsin Gürdoğan’ın verdiği bilgiye göre, endeksler her ay kamuoyu ile paylaşılacak.
İlk sonuçlara göre, otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasına göre 2017 başında 100 baz puanla başlayan kasko endeksinde yüzde 3’lük bir gerileme var. Yani kasko fiyatlarında önemli bir düşüş olmadı. Ancak nisan ayında trafikte uygulanmaya başlayan tavan fiyat uygulamasının etkisiyle trafik sigortasında endeks 40 puan geriledi. Yani trafik tarafında poliçe fiyatları yüzde 40 düştü.
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