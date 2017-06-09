Trafikte pazar payı nasıl fırladı?
İspanya merkezli Mapfre Grubu, 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. 2016 geliri 27 milyar Euro. Çukurova Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Genel Sigorta’yı 10 yıl önce alarak Türkiye pazarına giriş yapan Mapfre, o zaman sektörde 10’uncu sırada bulunuyordu.
Bugün ise dördüncü sıraya yükseldi. Mafpre içinde Türkiye; İspanya, Brezilya ABD’nin ardından dördüncü büyük pazar konumunda.
Geçen hafta içinde Mapfre Sigorta CEO’su Alfredo Muñoz ve icra kurulu üyesi İlker Sırtıkırmızı’nın ev sahipliğinde bir buluşma gerçekleşti.
Buluşmada sektöre ve Mapfre Sigorta’ya yönelik değerlendirmeler yapıldı. Alfredo Muñoz, Mapfre Sigorta’nın son beş yıldır Türkiye’de sektörden daha fazla büyüdüğünü ve 2016 yılında yüzde 32,4 oranında bir büyüme gösterdiğini vurguladı.
Bu yılın ilk çeyrek verilerini de paylaşan Muñoz, özellikle mühendislik, sağlık, kasko ve trafikte sektörün önde gelen firmaları arasında olduklarını ifade etti.
Önümüzdeki dönemde genç kuşağı yakalamak için teknoloji yatırımlarına ağırlık veren şirket, aplikasyon uygulamalarını da hayata geçirecek.
Görüşmenin en çarpıcı konusu ise trafik sigortasında 12 Nisan’da uygulamaya başlanan yeni tavan fiyat uygulaması oldu. Türkiye’de bin araç başına kaza oranının çok yüksek olduğu vurgusunu yapan Muñoz, bu tarihten sonra yazılan trafik poliçelerin bilançoya zarar olarak yansıyacağını iddia etti.
Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sonrasında bazı şirketler söz konusu branşta geri çekildiği gözlendi. Bu süreçte Mapfre Sigorta’nın pazar payının mart ayında yüzde 8 iken, nisan ayında yüzde 13’e yükseldiğini belirten Muñoz,
2018 yılında bu branşta zararın kaçınılmaz olduğunu da dile getirdi. Muñoz, her koşulda faaliyet göstermeyi sürdüreceklerine vurgu yaparak, “Geçici olduğunu umduğumuz bu durumda çekilmemiz söz konusu değil. Acentelerimize karşı sorumluluklarımız var” dedi.
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