Troy ile geleceğin temellerini attık
Dünya ‘nakitsiz ödeme’ toplumuna doğru evriliyor.
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, TROY ile Türkiye’nin nakitsiz ödeme sistemlerinin temelini attıklarını söylüyor.
Şu anda 300 bin TROY kart olduğunu kaydeden Canko, “Hedefimiz her cüzdanda TROY kart olması” diye konuşuyor.
Canko, nakitsiz ödemede kamu ve mikro tarafta atılması gereken adımlar olduğunu da belirtiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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