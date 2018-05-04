TROY’a gençlerin ilgisi yüksek
İki yıl önce Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından hayata geçirilen ve nakitsiz ödeme yapılmasını sağlayan ulusal kartlı ödeme sistemi Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY), 2,5 milyonu aşkın kartta yerini aldı.
Geçen hafta içinde BKM Genel Müdürü Soner Canko, TROY’un iki yılını değerlendirmek üzere bir grup gazeteciyle buluştu. TROY ile Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı markası olmaya soyunduklarını söyleyen Canko, “TROY markası dijital dönüşümün sembolü olacak” vurgusu yaptı.
TROY’un bir kart markası olmasının ötesinde dijitalleşme ve inovasyon anlamında da öncü olacağını belirten Canko şunları söyledi: “Türkiye’de henüz kartlı ödemeyle tanışmamış 20 milyonu aşkın Türk vatandaşını TROY logolu kartlarla tanıştırmak üzere yola çıktık.
Bu yolculukta ‘yerellik ve dijitalleşme’ olmak üzere iki temel kavramı sahiplendik. İki yıl içinde 2,5 milyonu aşkın TROY logolu kart kullanıcısına ulaştık.”
Soner Canko’nun verdiği bilgiye göre, 2017 yılında verilen her 100 banka kartından 11’i TROY logolu oldu, Yani TROY yeni banka kartı pazarında, bir yıldan kısa bir sürede yüzde 10’un üzerinde bir pazar payına ulaşmış durumda.
TROY’da 2,5 milyon kullanıcının 470 bininin BKM üyesi üç elektronik para kuruluşu üzerinden geldiğini anlatan Soner Canko, burada özellikle genç kullanıcıların önemli bir ilgisiyle karşılaştıkları vurgusunu yaptı. Bu yıl 7 milyon TROY logolu karta ulaşılması hedefleniyor. Nihai hedef ise her cüzdanda en az bir TROY logolu kartın bulunması.
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