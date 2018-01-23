TSKB’den 350 milyon dolarlık ihraç
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası piyasalarda 350 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
Üç katın üzerinde talep gelen ihracın kapanış itibarıyla toplam talep tutarı 1,1 milyar doları aştı. İngiltere başta olmak üzere, ağırlıklı olarak İsviçre, Almanya, ABD ve Orta Asya’dan 135’in üzerinde yatırımcı ihraca talep gösterdi.
Bu yatırımcıların yüzde 40’ı daha önceTSKB ihraçlarında yer almayan yeni yatırımcılardan oluştu. MS+340 baz puanla duyurulan ihraçta, MS+325 baz puanla fiyatlama tamamlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’nın başarıyla gerçekleştirdiği tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılının ilk ihraçları arasında yer alan TSKB Eurobond ihracı, TSKB’nin gerçekleştirdiği en düşük faizli tahvil ihracı olma özelliğiyle öne çıktı.
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