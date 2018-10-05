TSKB’ye 200 milyon dolar kredi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Asya Altyapı Yatırım Bankası’dan (AIIB) 200 milyon dolar değerinde ‘Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi’ temin etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisiyle temin edilen kredi, Türkiye genelinde özel sektörde yer alan şirketlerin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekom yatırımlarının finansmanında kullandırılacak.
TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 68’inin sürdürülebilirlik temalı yatırımlardan oluştuğunu hatırlatan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, 200 milyon dolar tutarındaki bu yeni krediyle yine bu alandaki yatırımları desteklemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İnce, şöyle devam etti: “TSKB olarak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve altyapı yatırımları kredilerine öncelik veriyoruz.”
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