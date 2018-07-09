TSKB’ye 220 milyon dolarlık kredi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 11 ülkeden toplam 15 uluslararası bankadan 220 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli sağlanan sendikasyon kredisinin maliyeti Euribor / Libor + yüzde 1,45 olarak gerçekleşti.
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “TSKB olarak ülke ekonomisi ve sanayimizin gelişimi konusunda yürüttüğümüz bankacılık faaliyetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz.
TSKB’nin uluslararası piyasalardaki güçlü ve güvenilir algısı çalışmalarımıza büyük güç katıyor” dedi.
Temin edilen sendikasyon kredisinin ve katılım profilinin de bu itibarın ve Türkiye’ye olan güvenin sembolü niteliğinde olduğunu kaydeden Suat İnce, sağladıkları finansal kaynakla, ülke kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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