Türkiye Finans’a yeni genel müdür
Suudi Arabistan kökenli The National Commercial Bank’ın (NCB) çoğunluk hisselerine sahip olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası’nın genel müdürlüğüne Wael Abdulaziz Raies getirildi.
Suudi kökenli, 44 yaşındaki Raises, 1 Kasım tarihi itibariyle yeni görevine başladı. Bankacılık kariyerine 1999’da başlayan Raies, son olarak NCB’de ticari bankacılık bölümünü yönetiyordu.
Bu atamayla birlikte Türkiye Finans’ta yabancı genel müdür dönemi başlarken, bankadaki ‘vekalet’ yönetimi de sona ermiş oldu. Anımsanacağı üzere, önceki sayımızda NCB yönetimiyle, bankada yüzde 20’ye yakın hisseyi kontrol eden Boydak Ailesi’nin üyeleri arasında hisse pazarlığı yaşandığını ve bu pazarlığı Mustafa Boydak tarafından yönetildiği bilgisine yer vermiştik.
Türkiye Finans’ta genel müdürlük ‘asalet’e dönüştü ancak bazı bankalarda ‘vekil’ genel müdürlük halen devam ediyor. Bunlardan birisi Anadolu Bank. Banka, halen bankanın genel müdürlüğünü 6 yıl boyunca üstlenen Pulat Akçin tarafından Şubat ayından bu yana vekaletle yönetiliyor. Akçin’in halen yönetim kurulu başkan vekili olduğunu da kaydedelim.
Vekaletle yönetilen bir başka banka da ABank… Katarlı The Commercial Bank’ın hakim ortak olduğu bankada, genel müdür Müge Öner, bu görevi 18 Mart’tan bu yana vekaleten yürütüyor. Bu görevinden önce bankada CFO görevini üstlenen Öner, nisan ayından bu yana da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Anadolu Grubu’nun azınlık hisselerini Katarlı ortağına sattıktan sonra da üst yönetim aynen korundu. Genel müdürlük koltuğunun ne zaman ‘vekalet’ten kurtulacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Hayirli olsun wael bey, ba$arilar dilerim, mabrouk. Ahlan. Congratulations. I hope you will be successful in Turkey.