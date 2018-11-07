Türkiye Finans’dan kira sertifikası
Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama’nın 440 milyon TL değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 22 Ekim tarihinde 95 gün vadeli olarak yurtiçi piyasaya sunuldu.
Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 440 milyon TL tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, KAP’ta yayınlandı.
Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “440 milyon TL tutarındaki bu kira sertifikası ihracımız ile 2018 yılında Ekim ayı sonu itibarıyla toplamda 2,9 milyar TL ihraç tutarına ulaştık.
Bundan sonra da her ay gerçekleştirdiğimiz ihraçlara yenisini ekleyerek üretim ve insana dayalı ekonomik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edecek, kaynak çeşitliliğini artıracağız” dedi.
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