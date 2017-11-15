Türkiye Finans’tan 120 milyon TL’lik ihraç

Kasım 15, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Türkiye Finans’tan 120 milyon TL’lik ihraç

Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama’nın 13 Ekim tarihinde yurtiçi piyasada ihraç ettiği, yönetim sözleşmesine dayalı, 120 milyon TL tutarlı 175 gün vadeli yeni kira sertifikası ihracını tamamladı.

Halka arz yöntemiyle satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şirketimizin talep toplamasını 9-10-11 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın fon kullanıcısı olarak yer aldığı 120 milyon TL nominal değerdeki, 175 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlandı ve müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirildi.”



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