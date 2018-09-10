Türkiye Finans’tan 170 milyon TL’lik ihraç
Türkiye Finans, 28-29 Ağustos’ta talep toplaması yapılan 170 milyon TL değerinde, 81 gün vadeli kira sertifikası ihracını halka arz yöntemiyle tamamladı.
Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama’nın ek satışla 170 milyon TL değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 3 Eylül’de yurtiçi piyasaya sunuldu.
Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “Türkiye Finans olarak her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası işlemlerine bir yenisini daha ekleyerek eylülde de 150 milyon TL tutarlı kira sertifikası halka arzımızı, gelen fazla talebe istinaden 170 milyon TL ile tamamladık” dedi.
Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olduklarını söyleyen Uzun, yılın dokuz ayında 1,7 milyar TL’nin üzerinde elde ettikleri ihraç tutarıyla kira sertifikaları alanında yüksek finansman elde ettiklerini kaydetti.
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