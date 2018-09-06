Türkiye Finans’tan ‘Esnek Finansman’
Türkiye Finans, yeni ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturuyor.
Esnek Destek Finansmanı ismiyle yeni bir ürünü piyasaya sunan Türkiye Finans, bu sayede işletmelerin nakit yönetimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.
Türkiye Finans’ın Esnek Destek Finansmanı’nı kullanan şirketler, kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
Şirketler, finansmanın esnek ödeme olanağıyla üç ayda bir kâr ödemesi yaparak finansman tutarının anaparasını bir yıl içerisinde dilediği zaman kapatabiliyor ve bu işlem erken kapama cezası olmadan yapılabiliyor.
Esnek Destek Finansmanı ile nakit yönetimini çok daha verimli bir şekilde yapabilen işletmeler, istedikleri takdirde finansmanı tekrar kullanabiliyor
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