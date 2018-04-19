Türkiye Finans’tan kira sertifikası halka arzı
Türkiye Finans, 2-3-4 Nisan tarihlerinde talep toplaması yapılan kira sertifikası ihracını tamamladı.
Bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama’nın 6 Nisan 2018’de yurtiçi piyasada ihraç ettiği 120 milyon TL değerindeki kira sertifikası, 175 gün vadeli olarak sunuldu.
Müşteri hesaplarına virmanlar da gerçekleşti. Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “Her ay başarıyla tamamladığımız kira sertifikası halk arzı işlemlerine bir yenisini daha ekledik.
Nisan ayıyla beraber 650 milyon TL’lik ihraç tutarını aşmış bulunuyoruz” dedi.
Hakan Uzun, kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğini sürdürmeye, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarını çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.
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