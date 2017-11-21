Türkiye’nin beşinci büyük bankası olduk
- 2017′ nin dokuz aylık döneminde, 2016’nın sonuna göre gayri nakdi kredileri de içeren toplam kredilerimizi yüzde 20,4 artırarak 248,2 milyar TL’ye taşıdık. KOBİ kredilerimizin de dâhil olduğu nakdi ticari kredilerimiz, yüzde 21,4 artışla 153,5 milyar TL’ye yükseldi.
- Öz kaynaklarımız yüzde 13,9 oranında artarken net kârımız 3 milyar TL oldu. Takibe dönüşüm oranımız ise sektörün altında yüzde 2,99 olarak gerçekleşti.
- Ocak-Eylül 2017 döneminde, 2016 yılsonuna kıyasla toplam mevduatımızı yüzde 23,8 yükselterek 186 milyar TL’ye çıkardık ve bilanço büyüklüğümüzü yüzde 20,9 oranında artırarak 279,7 milyar TL’ye taşıdık. Böylece aktif büyüklükte Türkiye’nin beşinci büyük bankası olduk.
- Üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan şirketlere kullandırdığımız kredilerle Türkiye ekonomisinin destekçisi olmaya devam ettik. KGF kefaletli kredi kullandırmada 20 milyar TL’yi aşarak tüm bankalar arasında ilk sırada yer aldık.
- KOBİ kredileri alanındaki pazar payımızı yüzde 14,4’e yükselttik. Nakdi kredilerde sektördeki bankalar arasında dördüncü konuma geldik.
Osman Arslan/Halkbank Genel Müdürü
Önceki haber Madene ve santrale 1 milyar $ yatıracak
Sonraki haber İlaççılar kur ayarlaması istiyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?