Türkiye’nin enflasyonu düşürmesi şart
Saxo Bank Makro Strateji Müdürü Christopher Dembik, İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelerek dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dembik, 2017 yılında finans dünyasını siyasi gelişmelerin yönlendirdiğine, yatırımcıların politik riske çok önem verdiklerine, aslında bunun da temel bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.
Dembik’e göre, arka arkaya gelen Avusturya, İtalya, Hollanda, Fransa seçimleri ve eylül ayındaki Almanya seçimi Avrupa’daki tabloyu belirledi. Dünyada ama özellikle de Avrupa’da toplumsal bir kırılma yaşandığını ve popülizmin zirve yaptığını belirten Dembik, bunun sonucunda piyasadaki varlıkların değerlerinin arttığına dikkat çekti.
Türkiye ile ilgili beklentilerini sorduğumuz Christopher Dembik, şöyle konuştu: “Türkiye’de siyasi durumun istikrara kavuşması koşuluyla yatırımcının güveni sürecektir.
Çünkü politik istikrar, yatırımları etkileyen en büyük faktör. Ancak, en son yapılan tüketici güven araştırmasındaki pozitif gelişmenin de gösterdiği gibi, durum o kadar da kasvetli değil.
Esas zorluk, enflasyonu düşürmek. Daha sağlıklı ve güçlü bir ekonomi için en önemli şart bu. Ayrıca Merkez Bankası, faiz oranlarında gerçekleştirdiği politikasına devam etmeli. TL’nin değeri diğer para birimlerine göre daha düşük olabilir. Burada krebilite de önemli.”
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