Üç bankaya genel müdür aranıyor!
Geçen hafta bu köşede sizlere, Yapı Kredi Bankası’nda CEO’luk görevine getirilen Gökhan Erün sonrasında Garanti Bankası üst yönetiminin nasıl yapılandığını aktarmıştık. Önceki hafta da Hüseyin Özkaya’nın ayrılmasıyla boşalan Odeabank Genel Müdürü adayının BDDK tarafından onaylanmadığı bilgisini paylaştık.
Bu haberimiz için taraflarda ‘sessizlik kuralı’ çalışıyor. Edindiğimiz bilgilere göre Odeabank yönetimi, her ne kadar BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’i ikna etmeye çalışsa da yeni genel müdür için aday arayışında. Tabii, aday arayışında olan tek banka edindiğimiz bilgilere göre Odeabank değil.
İki orta ölçekli bankada daha genel müdür arayışları var. İsimleri vermek istemiyoruz ancak, her ikisinin de yabancı sermayeli olduğunu aktarmakla yetinelim. Ayrıca, her iki bankanın genel müdürünün de yurtdışına gideceği bilgisini paylaşalım.
İki bankaya da dışarıdan mı genel müdür aranıyor? Birisi için evet, diğeri için ‘Hayır’. Yani bir bankada kurum içinde atama olacak. Bir kaynağımız, “Genel müdür değişiminin, yakın zamanda yapılacak olağanüstü genel kurulda açıklanmasını bekliyoruz” demekle yetiniyor.
İkinci banka için ise dışarıdan arayış başlamış durumda. Ancak, henüz bu arayışlara ilişkin çalışmalar resmileşmiş değil. Hatta bir adayın kendi bankasından istifa ederek ayrıldığı bilgisine ulaştık. Ancak doğrulatamadığımız için isim paylaşmıyoruz.
Edindiğimiz bilgilere göre orta ölçekli bu yabancı bankanın genel müdürlüğü için aday olanlar da CEO, üst düzey yönetici bulma alanında danışmanlık yapan beyin avcılarıyla iletişim içinde…
Her üç bankanın genel müdür arayışları ve yeni atamalar için bilgi edindikçe sizlerle paylaşacağız. Bu arada, Yapı Kredi Bankası’nda Haziran 2008’den bu yana kurumsal iletişim yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı Murat Ermert, 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle emekli oldu.
İki ayrı dönemde Yapı Kredi’de 14 yılı aşkın sürede görev yapan Ermert, Demirbank, Dışbank ve Fortis’te üst düzey yöneticilik görevinde bulundu.
Uzun yıllardan beri, 29 Aralık’ta emekli olarak görevden ayrılan Faik Açıkalın’la mesai arkadaşlığı yapan Murat Ermert, aktif bankacılık kariyerine nokta koydu ve “Yeni dönemde aileme daha çok zaman ayırmak istiyorum” diyor.
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