Üçüncü yatırımı Nidakule Ataşehir oldu
Yönettiği 31,2 milyar TL portföy büyüklüğü ile sektörde yüzde 21,4 payla lider konumda olan İş Portföy, emeklilik fonlarının yanında farklı yatırımcı profillerine uygun farklı alanlara yönelik yatırım fonları da kurup yönetiyor.
Bu alanlardan biri de gayrimenkul. İş Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu temmuz ayında ihraç edilmiş ve nitelikli yatırımcılardan 440 milyon TL büyüklüğünde talep toplamıştı.
İlk yatırımlarını ağustos ayında Ankara Kızılay İş Bankası hizmet binası ve Antalya’daki İş Bankası binasını İş GYO’dan alarak yapan fon, geçtiğimiz günlerde üçüncü yatırımını da Tahincioğlu’nun Nidakule Ataşehir Batı projesine yaptı.
Yapılan son işlemle birlikte toplanan 440 milyon TL’lik fonun yüzde 90’ının kullanıldığını kaydeden İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, “Bu fonlara mevzuat gereği bankalarda 1 milyon TL ve üzeri varlığı olan kişiler yatırım yapabiliyor” diyor.
Eraslan, gayrimenkul fonlarının avantajlarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Fonumuz, yatırımcıların bireysel birikimleriyle ulaşamayacakları ölçekteki ticari gayrimenkullere yatırım yaparak elde edilen kira geliri ve değer artışıyla uzun dönemli ve istikrarlı getiri sağlamayı amaçlıyor.
Bizim fonumuz 15 yıl ve daha kısa sürelerde kira getirisi olan, büyük kurumsal şirketlere kiralanabilecek alanlara yatırım yapıyor. Bireysel yatırımcıların kira verimi açısından erişemeyecekleri yüksek getirili gayrimenkulleri alabiliyoruz.
Ocak ve temmuz aylarında fiyat açıklayan fonumuza yılda iki kere giriş çıkış imkânı bulunuyor. Bunun yanında fon çıkışlarında sadece getiriden yüzde 10 stopaj vergisi ödeniyor.”
Gayrimenkul fonuna 10 bin TL, 50 bin TL gibi büyüklüklerle yatırım yapan yatırımcılar olduğu gibi 100 milyon TL ile katılım yapan yatırımcıların olduğunu da kaydeden Tevfik Eraslan, aralık ayında gayrimenkul fonu için yeniden talep toplayacaklarını da sözlerine ekliyor.
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