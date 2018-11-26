Vakıfbank, sendikasyon yeniledi
VakıfBank, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 252 milyon dolar ve 528,5 milyon Euro olmak üzere toplamda 855 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Kredinin 122 milyon dolar ve 528,5 milyon Euro tutarındaki dilimleri 367 gün vadeli; 130 milyon dolarlık dilimi ise iki yıl vadeli olarak gerçekleşti.
Böylelikle dış ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosu yüzde 100 oranında gerçekleşti.
GOÜ’lere yönelik artan endişelere ve zorlu piyasa koşullarına rağmen yılın ikinci sendikasyon kredisini yüzde 100 oranında yenilemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Sendikasyon kredimizi yüzde 100 oranında yeniledik.
Yılda iki sendikasyon yapan büyük bankalar arasında en yüksek orana ulaştık” dedi.
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