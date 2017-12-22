Vakıfbank, tüm birimlerini Ümraniye’ye taşıyor
Hükümet, İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması hedefiyle finansla ilgili tüm kurumların Ankara’dan İstanbul’a taşınmasını öngördü.
Bunun ilk adımını da Vakıfbank 2011’de İstanbul’a taşınarak attı. Bankanın bugün İstanbul’un farklı noktalarındaki beş binada birimleri bulunuyor.
Ancak aldığımız bilgiye göre şirket yönetimi, tüm birimleri bir araya toplama kararı aldı. Halkalı’daki eğitim binası dışında tüm binalar önümüzdeki hafta boşaltılacak ve Vakıfbank’ın 2 bin çalışanı Ümraniye’ye taşınacak.
Banka, eskiden Carrefour Vega’nın bulunduğu alanda yeni yapılan Akyakapark binasına taşınacak. Böylece de TEB, Türkiye Finans ve Albaraka Türk’ten sonra bölgeye taşınan dördüncü banka olacak.
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