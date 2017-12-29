Vakıfbank’ın yeni dönem planları
Tüm birimlerini İstanbul Ümraniye’ye taşımakta olan Vakıfbank’ın yeni dönemini Genel Müdür Mehmet Emin Özcan anlattı. Borsa ve teknoloji editörümüz Gözde Yeniova’nın konuştuğu Özcan, Vakıfbank’ın önümüzdeki döneme ilişkin planlarını başlıklar halinde paylaştı.
■ Sürdürülebilir büyümenin en önemli çıpalarından biri kârlılıktır. Bunun için aktif ve öz kaynak kârlılığımızı iyileştirmek istiyoruz.
Verimlilik stratejimiz kapsamında ise İstanbul’da farklı lokasyonlarda yer alan tüm birimlerimizi Ümraniye’de tek çatı altında toplayacağız.
■ 2017 yılının dokuz ayı itibarıyla Vakıfbank’ın aktif büyüklüğü 247 milyar TL oldu. Sektörde aktiflerde
ve kredilerde yüzde 15 büyüme bekleniyor. Biz de buna paralel büyüme hedefliyoruz. Bireyselde 13 milyon, ticaride 7 bin 200 müşterimiz var. Müşteri büyüme hedefimiz ise yüzde 20. Ürün ve hizmetleri artıracağız ve müşteri portföyümüzü genişleteceğiz.
■ Şu anda 925 şube, 16 bin 123 çalışanımız var. 2018’de 950 şube ve 16 bin 500 çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Altyapı ve çağrı merkezlerine yapacağımız yatırım çalışan sayımızı artıracak.
■ KGF desteği kapsamında kullandırdığımız kredi miktarı 20 milyar TL’yi aştı ve bu alanda lider bankalardan biri olduk. Aynı dönemde mevduat büyüklüğümüz ise 146 milyar TL olarak gerçekleşti.
■ 2017 yılının dokuz ayı itibariyle mobil bankacılık uygulamalarını kullanan müşteri sayısında yılbaşına göre yüzde 44’ün üzerinde büyüme yakaladık. Böylece kullanıcı sayısında 2 milyonu aştık. Dijital kanala yıllık 4050 milyon TL yatırım yapıyoruz. Ticari mobil alanında da yatırımlar yapacağız.
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