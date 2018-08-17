Vakıfbank’ta bilgi teknolojileri Üstünsalih’e emanet
Vakıfbank, bugün 81 ilde 953 şubesi ve 16 binin üzerinde çalışanıyla hizmet veriyor. Türkiye dışında ABD New York ve Irak Erbil şubelerine ek olarak Bahreyn’de de kıyı bankacılığı şubesi olan Vakıfbank’ın ayrıca yurtdışında iki bankada da iştiraki bulunuyor.
Geçen hafta Vakıfbank’ta önemli bir atama gerçekleştirildi. Banka bünyesinde 27 yıldır çeşitli kademelerde görev alan Abdi Serdar Üstünsalih, bilgi teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Üstünsalih, Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümlerinde yüksek lisans yaptı.
Bankacılık kariyerine 1991 yılında Vakıfbank’ta programcı olarak başlayan Üstünsalih, yeni görevine atanmadan önce temel bankacılık uygulama geliştirme başkanı olarak görev yapıyordu.
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