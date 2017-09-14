Vakıfbank’ta tahminlerimizi yükselttik
“Vakıfbank, ikinci çeyrekte önceki çeyreğin yüzde 27 altında, 897 milyon TL net kâr açıkladı.
Net kârın 860 milyon TL’lik tahminimizi geçmesi, takipteki alacak tahsilatlarının kuvvetli kalmaya devam etmesinden ve provizyon iptal gelirlerinin öngörümüzü aşmasından kaynaklandı.
Net kârın çeyrek dönem itibarıyla azalması; TÜFE endeksli menkul kıymet faiz gelirinin enflasyon faktörüne bağlı olarak azalmasından, kuvvetli kredi artışıyla TL fonlama maliyetinin yükselmesinden ve faaliyet giderlerinin önceki çeyreğe göre yüzde 6 büyümesinden kaynaklandı.
Provizyonlar ve komisyonlar tarafındaki olumlu sonuçlar ise kâra katkı sağladı. Banka için 2017 net kâr tahminimizi yüzde 1,4 artışla 3,55 milyar TL’ye, 2018 beklentimizi yüzde 2,7 artışla 3,85 milyar TL’ye yükselttik.
Vakıfbank’ta 12 aylık fiyat hedef fiyatımız ise 7,70 TL.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?