Verifone 10 yaşında
Ödeme sistemleri, teknolojideki gelişmeleri ürün ve hizmetlerine en çok uygulayan sektörlerin başında geliyor. Bu sektörün büyük oyuncusu Verifone, Türkiye ofisinin kuruluşunun 10’uncu yılını kutladı.
Şirketin Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Bülent Özayaz, “Bugün beş bölgedeki 60’tan fazla ülkenin yönetimini Türkiye’den yapıyoruz.
Müşterilerimize, iş ortaklarımıza yeni nesil ödeme sistemleri ve hizmetleri sunmaya, ülkemize katkı yapmaya devam edeceğiz” diyor.
Amerika merkezli şirketin ödeme sistemlerinin yanı sıra teknoloji ve medya sektörünü birleştirerek yeni ürünler, çözümler sunduğunu anlatan Bülent Özayaz, “Bazı ürünleri Türkiye’ye de getirmek ve uygulamak istiyoruz.
Ama bunun için yasaların ve düzenlemelerin de uygun olması gerekiyor” diye konuşuyor.
Şirketin Türkiye ofisinin açılışından bu yana Verifone bünyesinde farklı pozisyonlarda görev alan Onur Altınbaş da, “Çok hızlı bir dönem oldu ve şirket olarak pazarın büyümesine önemli katkılarda bulunduk” diye konuşuyor.
Verifone Güneydoğu Avrupa, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’den sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdür olan Altınbaş,
“Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle, kurumsal işletmeler, esnaf ve KOBİ’ler için katma değer yarattık” diyor.
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