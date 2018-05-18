Verimli çalışanlarla yola devam edeceğiz
Bu yılın başında Yapı Kredi’nin genel müdürü olarak Garanti Bankası’ndan transfer edilen Gökhan Erün, kurmaylarıyla birlikte basın mensuplarıyla ilk buluşmasını yaptı.
Toplantıda Erün’e kurumsal ve ticari bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Erhan Adalı, perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Serkan Ülgen ve bilişim teknolojileri genel müdür ve operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı Cahit Erdoğan eşlik etti.
100 günlük görev süresini dolduran Erün, bu sürede yaptığı işler ve bankanın 2020 vizyonuyla ilgili görüş ve hedeflerini açıkladı. Yapı Kredi Yeniköy korusunda gerçekleşen toplantıya yayın yönetmenimiz Talat Yeşiloğlu ve haber müdürümüz Talip Yılmaz da katıldı.
Toplantı öncesinde Yeniköy korusu hakkında bilgi veren Erün, basın mensuplarıyla düzenli olarak bir araya geleceğini ifade etti. Gökhan Erün, göreve geldikten sonra ilk olarak sahada Yapı Kredi çalışanlarıyla toplantılar yaptıklarını kaydetti.
Erün, üst yönetimdeki yapılanmanın devam edip etmeyeceği yönündeki sorumuza, “Bizimle verimli olarak çalışmaya devam edecek tüm arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz” mesajını verdi.
Bankacılık sektöründeki şube ve istihdam küçülmesine atıf yapan Gökhan Erün, Yapı Kredi için, “Şube azaltmak gibi bir hedefimiz yok. Dijitalde büyük bir gelişim, büyüme var.
Fakat şubeler müşteriye, mevduata ulaştığımız yerlerdir. Şubelerin kârlılıklarına bakıyoruz, kârlı olmayanları ‘neden kârlı değil’ diye analiz ediyoruz. Biz şubelere maliyet değil, gelir tarafından bakıyoruz” diyor.
Bankanın 2020 vizyonu ile ilgili olarak ise Gökhan Erün şu değerlendirmelerde bulundu: “2020 yılında ortalama maddi öz kaynak kârlılığını en az yüzde 17’ye, gelir marjını da yüzde 4,7’ye taşıyarak kârlılıkta sektörün en iyisi olmayı hedefliyoruz.
Nisan ayında 1 milyar dolar bedelli sermaye artışı ve yaklaşık 500 milyon dolar ilave ana sermaye ihracı yaparak, toplamda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ana sermaye artırım yapıyoruz. Bireysel ve KOBİ tarafında daha hızlı büyüyeceğiz. Hedefimiz 2019 yılı kârından 2020 yılında nakit temettü dağıtabilmek.”
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