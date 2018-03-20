Verimlilik, kârlılık, kalite ve büyüme hedefliyoruz
- 2018’de dünya ve Türkiye ekonomisi politikalarına paralel olarak kurumsal stratejimizin dört temel boyutu olan verimlilik, kârlılık, kalite ve büyüme hedefleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Şube ağımızı yaygınlaştırma çalışmalarımıza devam edeceğiz.
- 2017’de piyasalarda devam eden dalgalanmalara rağmen mevduat kazanımı ve kaynak maliyeti yönetimini efektif şekilde sürdürdük. Toplam mevduatımızı 2016’ya göre yüzde 25,4 artışla 155.3 milyar TL’ye yükselttik.
- Aktiflerimizi 2016’ya göre yüzde 27.3 artırarak 270,6 milyar TL’ye çıkardık. Canlı krediler yüzde 24,7 artarak 182,9 milyar TL’ye ulaştı ve büyümeye en önemli katkıyı krediler sağladı. Ticari kredilerimiz yüzde 27,8 artışla 135 milyar TL’ye yükseldi ve ticari kredi artışıyla reel sektörü destekledik. Bireysel krediler ise yüzde 16,8 artarak 48 milyar TL oldu.
- 2017’de öz kaynaklarımızı 23,3 milyar TL’ye çıkardık. Net dönem kârımız yüzde 37,7 artışla 3,723 milyon TL’ye yükseldi. Ortalama öz kaynak kârlılığımız ve aktif kârlılığımız sırasıyla yüzde 17,52 ve yüzde 1,54 olarak gerçekleşti.
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