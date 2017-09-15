Yapay zekadan sorumlu olacak
Yapay zeka son dönemde tüm şirketlerinden gündemindeki en önemli konulardan biri. Pek çok şirket bu alana yönelik yatırımlarını artırıyor.
Bunlardan biri de ING Bank. Bankanın yapay zeka ve robot teknolojilerinden sorumlu özel bir birimi var. Bu birimin başına Türkiye’den bir isim atandı.
ING Bank’ın operasyon ve teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi Görkem Köseoğlu, ING Grubu Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanlığı’na atandı.
Görkem Köseoğlu, 2012 yılında katıldığı ING Bank Türkiye’de bankanın yeniden yapılandırılması, stratejisinin yeni nesil teknolojiler odaklı hale getirilmesi ve yenilikçi bankacılık anlayışının teknolojik ve operasyonel altyapı olarak desteklenmesi konularında çalışmalara imza attı.
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